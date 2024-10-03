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Ярмоленко может заменить травмированного Цыганкова в сборной Украины - Источник
Вингер "Динамо" находится в резервном списке
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко может заменить травмированного Виктора Цыганкова в основном списке сборной, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций.
Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Сейчас 34-летний Ярмоленко восстанавливается после повреждения, из-за чего и пропустит сегодняшнюю игру с "Хоффенхаймом" в Лиге Европы.
По информации источника, Ярмоленко будет готов сыграть в ближайшем туре УПЛ - с "Кривбассом" (6 октября). А затем и поехать после этого в сборную Украины.
Отметим, что Сергей Ребров включил Андрея в резервный список на матчи с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).
Напомним, вчера Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (2:3). Сообщалось, что восстановление игрока будет длиться минимум 3 недели.
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