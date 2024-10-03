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Ярмоленко может заменить травмированного Цыганкова в сборной Украины - Источник

Национальная сборная Украины

Вингер "Динамо" находится в резервном списке

Ярмоленко может заменить травмированного Цыганкова в сборной Украины - Источник

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко может заменить травмированного Виктора Цыганкова в основном списке сборной, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Сейчас 34-летний Ярмоленко восстанавливается после повреждения, из-за чего и пропустит сегодняшнюю игру с "Хоффенхаймом" в Лиге Европы.

По информации источника, Ярмоленко будет готов сыграть в ближайшем туре УПЛ - с "Кривбассом" (6 октября). А затем и поехать после этого в сборную Украины.

Отметим, что Сергей Ребров включил Андрея в резервный список на матчи с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).

Напомним, вчера Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (2:3). Сообщалось, что восстановление игрока будет длиться минимум 3 недели.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 13:56
УРРЯ!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
03.10.2024 в 13:56
УРРЯ!
Ответить
0
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