Ярмоленко может заменить травмированного Цыганкова в сборной Украины - Источник

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко может заменить травмированного Виктора Цыганкова в основном списке сборной, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Сейчас 34-летний Ярмоленко восстанавливается после повреждения, из-за чего и пропустит сегодняшнюю игру с "Хоффенхаймом" в Лиге Европы.

По информации источника, Ярмоленко будет готов сыграть в ближайшем туре УПЛ - с "Кривбассом" (6 октября). А затем и поехать после этого в сборную Украины.

Отметим, что Сергей Ребров включил Андрея в резервный список на матчи с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября).

Напомним, вчера Цыганков получил травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Фейеноорда" (2:3). Сообщалось, что восстановление игрока будет длиться минимум 3 недели.