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Степаненко, вероятно, пропустит октябрьские матчи сборной Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта", в котором "горняки" уступили 0:3, тарвму получил капитан донецкой команды Тарас Степаненко.
Тарас вышел в стартовом составе команды и был заменен на 63-й минуте из-за мышечных проблем.
Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что восстановление игрока будет длиться 3-4 недели. А это значит, что Степаненко не сможет помочь национальной
Напомним, что вчера также в матче ЛЧ "Жирона" - "Фейеноорд" получил травму и Виктор Цыганков.
В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
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