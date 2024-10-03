Степаненко, вероятно, пропустит октябрьские матчи сборной Украины

В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта", в котором "горняки" уступили 0:3, тарвму получил капитан донецкой команды Тарас Степаненко.

Тарас вышел в стартовом составе команды и был заменен на 63-й минуте из-за мышечных проблем.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что восстановление игрока будет длиться 3-4 недели. А это значит, что Степаненко не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских матчах.

Напомним, что вчера также в матче ЛЧ "Жирона" - "Фейеноорд" получил травму и Виктор Цыганков.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).