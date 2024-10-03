  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Степаненко, вероятно, пропустит октябрьские матчи сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко, вероятно, пропустит октябрьские матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
Степаненко, вероятно, пропустит октябрьские матчи сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта", в котором "горняки" уступили 0:3, тарвму получил капитан донецкой команды Тарас Степаненко.

Тарас вышел в стартовом составе команды и был заменен на 63-й минуте из-за мышечных проблем.

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк считает, что восстановление игрока будет длиться 3-4 недели. А это значит, что Степаненко не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских матчах.

Напомним, что вчера также в матче ЛЧ "Жирона" - "Фейеноорд" получил травму и Виктор Цыганков.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

По теме
yellow-arrow
Ярмоленко может заменить травмированного Цыганкова в сборной Украины - Источник
yellow-arrow
Хацкевич назвал игрока, который может стать лидером в раздевалке сборной при отсутствии Ярмоленко, Зинченко и Сидорчука
yellow-arrow
Дулуб: Сборная Украины сейчас играет в тики-таку и этим размывает свою национальную идентичность
Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости