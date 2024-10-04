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Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
Грузия сейчас на подъеме
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук считает, что после начала полномасштабной войны игра сине-желтых пошла на спад.
"С момента начала полномасштабной войны игра нашей сборной резко пошла вниз. Сначала был провал, когда национальной сборной Украины не удалось пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре. Пошла смена тренера одна, вторая... Но это ни к чему положительному пока что не привело.
Последний успех был у сборной, которой руководил Андрей Шевченко. А сейчас мы уже боимся матча с Грузией. Не знаем, чего от него ждать. Помню, что раньше, когда играли с Грузией, Молдовой, Арменией, то всегда за результат мы были спокойны. А сейчас мы боимся Грузии. Представляете, дошло до того, что Грузия в матче с нами - фаворит.
Понятно, что Грузия сейчас на подъеме, но и сборная Украины не должна опускать планку ниже своего уровня", - сказал Ковальчук.
Напомним, матч сборной Украины против Грузии состоится 11 октября.
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