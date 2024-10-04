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Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит

Национальная сборная Украины

Грузия сейчас на подъеме

Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Кирилл Ковальчук считает, что после начала полномасштабной войны игра сине-желтых пошла на спад.

"С момента начала полномасштабной войны игра нашей сборной резко пошла вниз. Сначала был провал, когда национальной сборной Украины не удалось пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре. Пошла смена тренера одна, вторая... Но это ни к чему положительному пока что не привело.

Последний успех был у сборной, которой руководил Андрей Шевченко. А сейчас мы уже боимся матча с Грузией. Не знаем, чего от него ждать. Помню, что раньше, когда играли с Грузией, Молдовой, Арменией, то всегда за результат мы были спокойны. А сейчас мы боимся Грузии. Представляете, дошло до того, что Грузия в матче с нами - фаворит.

Понятно, что Грузия сейчас на подъеме, но и сборная Украины не должна опускать планку ниже своего уровня", - сказал Ковальчук.

Напомним, матч сборной Украины против Грузии состоится 11 октября.

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Украина Кирилл Ковальчук
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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
04.10.2024 в 09:33
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
04.10.2024 в 09:33
на фронт на 0
Ответить
0
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