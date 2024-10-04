Еще один ключевой игрок сборной Украины рискует пропустить октябрьские матчи

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко имеет проблемы с икроножной мышцей, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 25-летний украинец пропустит около трех недель. "Эвертон" пока не сообщал о травме игрока.

Если Миколенко не сможет приехать в расположение сборной, то слева в обороне может сыграть Богдан Михайличенко. Александр Зинченко не попал в заявку из-за травмы, но в резервном списке есть альтернатива - Александр Мартынюк из "Александрии".

Отметим, что ранее повреждения получили Виктор Цыганков и Тарас Степаненко.