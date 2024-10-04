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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стартовала продажа билетов на матч Албания - Украина

Национальная сборная Украины

Игра пройдет 19 ноября в Тиране

Стартовала продажа билетов на матч Албания - Украина

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Лиги наций-2024/2025 Албания - Украина.

Тикеты можно приобрести по этой ссылке. Стоимость - 1 500 лек (~ 690 грн).

Один болельщик может купить до пяти билетов. Для украинских болельщиков выделены сектора V102 и V103.

Поединок состоится 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania. Старт - в 21:45 по Киеву (20:45 по местному времени).

Напомним, в первом туре сборная Украины "дома" проиграла Албании (1:2). Во втором поединке подопечные Сергея Реброва на выезде уступили Чехии (2:3).

11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14-го октября - против Чехии. Эти матчи будут номинально домашними для сине-желтых.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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