Стартовала продажа билетов на матч Албания - Украина

Пресс-служба УАФ объявила о старте продажи билетов на матч Лиги наций-2024/2025 Албания - Украина.

Тикеты можно приобрести по этой ссылке. Стоимость - 1 500 лек (~ 690 грн).

Один болельщик может купить до пяти билетов. Для украинских болельщиков выделены сектора V102 и V103.

Поединок состоится 19 ноября в Тиране на стадионе Air Albania. Старт - в 21:45 по Киеву (20:45 по местному времени).

Напомним, в первом туре сборная Украины "дома" проиграла Албании (1:2). Во втором поединке подопечные Сергея Реброва на выезде уступили Чехии (2:3).

11 октября украинцы сыграют против Грузии, а 14-го октября - против Чехии. Эти матчи будут номинально домашними для сине-желтых.