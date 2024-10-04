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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Ярмоленко и Сваток заменят в сборной Украины травмированных Цыганкова и Миколенко

Национальная сборная Украины

Много травмированных у нас

Официально: Ярмоленко и Сваток заменят в сборной Украины травмированных Цыганкова и Миколенко

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел Андрея Ярмоленко и Александра Сватка из резервного списка команды в основной.

Они заменили Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, которые пропустят октябрьские матчи национальной команды из-за травм.

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Также была информация, что из-за травмы может пропустить матчи сборной и Тарас Степаненко, однако официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, что в октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Андрей Ярмоленко Украина Виктор Цыганков Александр Тымчик Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 18:40
Снова черепаха Бревноленко. А почему не быстрый Назаренко?? Потому что он не дырявый?? Тупой реброфф все делает чтобы окончательно провалить этот отбор!
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2
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.10.2024 в 18:40
Снова черепаха Бревноленко. А почему не быстрый Назаренко?? Потому что он не дырявый?? Тупой реброфф все делает чтобы окончательно провалить этот отбор!
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0
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2024 в 18:50
А які західні клуби зацікавилися дуже швидким Назаренком?
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