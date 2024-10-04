Официально: Ярмоленко и Сваток заменят в сборной Украины травмированных Цыганкова и Миколенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел Андрея Ярмоленко и Александра Сватка из резервного списка команды в основной.

Они заменили Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова, которые пропустят октябрьские матчи национальной команды из-за травм.

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Также была информация, что из-за травмы может пропустить матчи сборной и Тарас Степаненко, однако официального подтверждения этому пока нет.

Напомним, что в октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).