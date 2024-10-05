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Ковальчук: Относительно футболистов сборной нет и никогда не было критики
Кирилл считает, что представители СМИ очень спокойно относятся к неудачам команды
Фото: metalist.ua
Экс-полузащитник "Черноморца" рассказал о взаимодействии прессы и национального коллектива.
“У нас их никто со всех сторон не критикует. Относительно футболистов сборной нет и никогда не было критики! Представители прессы и футболисты настолько близки и уважают друг друга, что не хотят портить отношения. Чтобы кто-то сказал, что наши футболисты плохо сыграли? Мы проигрываем 0:3 Румынии – немного пожурили за это игроков. Какая здесь критика?"
"Критика футболистов есть во всех других странах. Взять, например, Бразилию: там, если что-то не так, всем достается. А еще со всех сторон подключится критика из других стран. У нас чего-то похожего на это нет. Если вы видите эту критику у нас, то лично я нет", – сказал Ковальчук.
Экс-опорник "Ордабасы" провел в составе "сине-желтых" 4 встречи в 2014 году.
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