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Ребров довызвал в сборную Украины игрока Александрии - источник

Национальная сборная Украины
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Дебют

Ребров довызвал в сборную Украины игрока Александрии - источник

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил пополнить состав команды полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным. Об этом информирует журналист и инсайдер Игорь Бурбас.

Это будет первый вызов 26-летнего футболиста в лагерь национальной сборной.

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В сезоне 2024/25 годов Калюжный провел за "Александрию" в УПЛ 8 матчей и забил 1 гол. Он является основным игроком команды.

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Украина ФК Александрия Иван Калюжный
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 19:34
У Олександрии много хороших игроков. Шостака ещё можно вызвать. Очень хорошо прикрывает мяч корпусом, уверенно двигаецца вперед, отдает острые пасы нападающим. Бесценный игрок в центре поля. Но тупорылому реброффу такого сигнала не поступало от ублюдка суркиса((..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 19:34
У Олександрии много хороших игроков. Шостака ещё можно вызвать. Очень хорошо прикрывает мяч корпусом, уверенно двигаецца вперед, отдает острые пасы нападающим. Бесценный игрок в центре поля. Но тупорылому реброффу такого сигнала не поступало от ублюдка суркиса((..
Ответить
0
1

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