Национальная сборная Украины
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Ребров довызвал в сборную Украины игрока Александрии - источник
Дебют
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил пополнить состав команды полузащитником "Александрии" Иваном Калюжным. Об этом информирует журналист и инсайдер Игорь Бурбас.
Это будет первый вызов 26-летнего футболиста в лагерь национальной сборной.
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В сезоне 2024/25 годов Калюжный провел за "Александрию" в УПЛ 8 матчей и забил 1 гол. Он является основным игроком команды.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 19:34
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