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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Ребров довызвал в сборную игроков из Динамо и Александрии. Зато есть потери

Национальная сборная Украины
Обновлено

Этого парня давно ждали

Официально: Ребров довызвал в сборную игроков из Динамо и Александрии. Зато есть потери

Фото: УАФ

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Пресс-служба УАФ сообщает, что полузащитники сборной Украины Владимир Бражко и Александр Пихаленок не смогут помочь команде в октябрьских матчах Лиги наций из-за повреждений.

Учитывая потери, тренерский штаб решил довызвать в расположение сборной полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.

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Поединки сине-желтых в Лиге наций пройдут 11 и 14 октября - против Грузии и Чехии соответственно. У команды Реброва после 2-х туров соревнования - 0 очков.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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