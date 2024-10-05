Официально: Ребров довызвал в сборную игроков из Динамо и Александрии. Зато есть потери

Пресс-служба УАФ сообщает, что полузащитники сборной Украины Владимир Бражко и Александр Пихаленок не смогут помочь команде в октябрьских матчах Лиги наций из-за повреждений.

Учитывая потери, тренерский штаб решил довызвать в расположение сборной полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.

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Поединки сине-желтых в Лиге наций пройдут 11 и 14 октября - против Грузии и Чехии соответственно. У команды Реброва после 2-х туров соревнования - 0 очков.