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Ребров довызвал в сборную Украины игрока Полесья - источник
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uaf.ua
По информации ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил довызвать в расположение команды полузащитника "Полесья" Александра Назаренко.
Для игрока этот вызов в национальную сборную будет дебютным. В своем телеграм-канале "Полесье" также намекает на это, опубликовав эмодзи с флагом Украины.
Напомним, Украина сыграет матчи Лиги наций 11-го и 14-го октября. В соперниках - сборные Грузии и Чехии соответственно.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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06.10.2024 в 22:26
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