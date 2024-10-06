Ребров довызвал в сборную Украины игрока Полесья - источник

По информации ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил довызвать в расположение команды полузащитника "Полесья" Александра Назаренко.

Для игрока этот вызов в национальную сборную будет дебютным. В своем телеграм-канале "Полесье" также намекает на это, опубликовав эмодзи с флагом Украины.

Напомним, Украина сыграет матчи Лиги наций 11-го и 14-го октября. В соперниках - сборные Грузии и Чехии соответственно.