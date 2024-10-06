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Национальная сборная Украины

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Ребров довызвал в сборную Украины игрока Полесья - источник

Национальная сборная Украины
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Ребров довызвал в сборную Украины игрока Полесья - источник

uaf.ua

Новина українською

По информации ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров решил довызвать в расположение команды полузащитника "Полесья" Александра Назаренко.

Для игрока этот вызов в национальную сборную будет дебютным. В своем телеграм-канале "Полесье" также намекает на это, опубликовав эмодзи с флагом Украины.

Напомним, Украина сыграет матчи Лиги наций 11-го и 14-го октября. В соперниках - сборные Грузии и Чехии соответственно.

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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
06.10.2024 в 22:26
Може Ребров дійсно коменти читає?)))
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
06.10.2024 в 22:26
Може Ребров дійсно коменти читає?)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2024 в 22:30
не только читает, но и строго выполняет все желания болельщиков))))))))
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