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Вместо Ярмоленко - лучший бомбардир УПЛ. Ребров сделал еще две замены в заявке сборной Украины
Вратари и полузащитники
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УАФ сообщает о новых вынужденных изменениях в составе сборной Украины.
Голкипер Андрей Лунин не сможет помочь команде из-за вирусной инфекции. Вместо него вызов получил вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык.
Из-за повреждения в лагерь сборной не прибудет и Андрей Ярмоленко. Вместо него тренерский штаб довызвал полузащитника "Полесья" Александра Назаренко.
Напомним, в этом месяце Украина сыграет 2 матча в Лиге наций. 11-го октября украинцы будут соревноваться с грузинами, а 14-го октября будут противостоять чехам.
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