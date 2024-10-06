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Вместо Ярмоленко - лучший бомбардир УПЛ. Ребров сделал еще две замены в заявке сборной Украины

Национальная сборная Украины

Вратари и полузащитники

Вместо Ярмоленко - лучший бомбардир УПЛ. Ребров сделал еще две замены в заявке сборной Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УАФ сообщает о новых вынужденных изменениях в составе сборной Украины.

Голкипер Андрей Лунин не сможет помочь команде из-за вирусной инфекции. Вместо него вызов получил вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык.

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Из-за повреждения в лагерь сборной не прибудет и Андрей Ярмоленко. Вместо него тренерский штаб довызвал полузащитника "Полесья" Александра Назаренко.

Напомним, в этом месяце Украина сыграет 2 матча в Лиге наций. 11-го октября украинцы будут соревноваться с грузинами, а 14-го октября будут противостоять чехам.

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Андрей Ярмоленко Украина Андрей Лунин Александр Назаренко Дмитрий Ризнык
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 23:51
Всё-таки моё письмо дошло до тупорылого реброффа. Несмотря на то, что хулиганы жгут его почтовый ящик в подъезде каждую неделю...
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
06.10.2024 в 23:51
Всё-таки моё письмо дошло до тупорылого реброффа. Несмотря на то, что хулиганы жгут его почтовый ящик в подъезде каждую неделю...
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Джим Слэйд (Харьков)
06.10.2024 в 23:26
Это хорошо. Хотя Ризнык, конечно, пролез в сборную "хоть тушко, хоть чучелом", при том, что лучше его как максимум только Трубин.
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