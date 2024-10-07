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Кучер: Думаю, что в сборной Украины будет диалог относительно недавних матчей
Уже скоро матчи Лиги наций
СК "Дніпро 1" / Автор невідомий
Бывший защитник
– Самая главная боль – опорная зона, в которой не смогут сыграть ни Бражко, ни Степаненко. Как относиться к дебютному вызову Калюжного?
– Да, здесь серьезные проблемы. Без Степаненко и Бражко будет непросто. Но мы видим, что "Александрия" сейчас на ходу, очень неплохо выглядит в УПЛ. Калюжный там ключевой игрок, который сделал немалый вклад в успехи команды.
Его вызов означает, что тренерский штаб следит за всеми игроками, кого-то вызывать не будут. Значит сейчас, по мнению Реброва, Калюжный сильнейший на своей позиции после Степаненко и Бражко.
– Нашей сборной и без таких потерь было трудно набрать очки в Лиге наций, а на что надеяться теперь? Или новички благодаря желанию смогут поспособствовать получению положительного результата в матчах с Грузией и Чехией?
– Может быть по-разному. В любом случае мы будем болеть и поддерживать сборную. Очевидно будет трудно, потому что мы плохо начали этот отбор, а хотим побед. Грузины наоборот начали с двух побед, они уверены в себе.
Нас ожидает очень тяжелый матч. Думаю, что в команде будет диалог относительно недавних матчей, анализ ошибок. Возможно, благодаря большому желанию новые игроки смогут получить положительный результат,
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