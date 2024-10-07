Megogo будет транслировать матч Украина - Грузия в бесплатном доступе. Известны детали

Клубный футбол уходит на международный перерыв. Начиная с четверга, состоятся матчи сборных.

На этой неделе, с 7 по 13 октября телеканал MEGOGO СПОРТ покажет вживую несколько футбольных матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В частности, данный телеканал 11 октября будет транслировать матч сборной Украины против Грузия (начало в 21:45), включая студию перед матчем и по его завершении.

Напомним, что телеканал MEGOGO СПОРТ уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT-платформе MEGOGO.