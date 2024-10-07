Сборная Украины в ближайших матчах Лиги наций будет играть в форме нового производителя

Сборная Украины свой ближайший матч Лиги наций 11 октября против Грузии сыграет в новой форме. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

Новым техническим спонсором УАФ, как и ожидалось, станет компания Adidas. Речь идет о контракте на 6 лет с возможностью продления.

Официально о сотрудничестве сторон объявят 9 октября.

Также источник сообщил, что в ближайших матчах сборная будет играть в "стандартной" форме от Adidas, а разработка эксклюзивного дизайна для сборной Украины находится "на финишной прямой" и новые футболки с таким дизайном будут доступны примерно через год.

Напомним, что УАФ объявляла о том, что прекратит сотрудничество с Joma после того, как производитель не вышел с российского рынка и продолжал одевать российские клубы.

Ранее была информация, что УАФ и Adidas должны были подписать контракт после Евро-2024, однако на то время договориться о контракте еще не удалось. Поэтому в сентябрьских матчах Лиги наций сборная Украины играла в "старой" форме от Joma.