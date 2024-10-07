Сборная Украины начала подготовку к октябрьским матчам Лиги наций. ФОТО

Сегодня, 7 октября, сборная Украины начала подготовку к двум домашним октябрьским матчам Лиги наций - против Грузии и Чехии.

Вчера вечером группа футболистов, выступающих в УПЛ, вместе с Сергеем Ребровым отправилась из Киева поездом в Польшу. Уже на месте к команде присоединится остальные игроки, которых тренерский штаб пригласил для участия в сборе.

Напомним, что в октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба - "Шахтер" Донецк), Александр Мартынюк ("Александрия").