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Бондарь - о матчах Лиги наций: Грузины Шахтера хотят обыграть нас, чтобы потом ходить и рассказывать, что победили нас

Национальная сборная Украины
Обновлено

Сборная Украины в Лиге наций сыграют с Грузией и Чехией

Бондарь - о матчах Лиги наций: Грузины Шахтера хотят обыграть нас, чтобы потом ходить и рассказывать, что победили нас

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матчей национальной команды в Лиге наций с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) в Лиге наций.

– Марино Пушич пожелал здоровья, чтобы все вернулись в лагерь "Шахтера" здоровыми и с двумя победами. Сейчас очень важный период для сборной Украины и всех нас, он также очень болеет за нас и волнуется.

– За счет чего можем обыграть Грузию?

– Есть тренерский штаб, опытные игроки и коуч, который скажет нам, как нужно играть. Нужно посмотреть игру, положительные моменты, которые мы можем взять, и перенести их в игру.

– У вас есть одноклубники-грузины. Говорили, как переиграть Грузию?

– Да нет, секреты не говорили. Наоборот, они хотят обыграть нас, чтобы потом ходить и рассказывать, что победили нас.

– С какими мыслями едете в сборную, потому что после неудачных игр было давление?

– Надо справляться с этим давлением, потому что мы профессиональные футболисты. Мы понимаем, что это давление всегда есть, было и будет, потому что это главная команда страны. Все волнуются, все переживают за нее. Нужно показать результат, который от нас ждут. Думаю, все будет хорошо.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
07.10.2024 в 19:56
Будеш молоти після матчу, а зараз по мовчіть і працюєте . Язиком всі все знають , а потім на виході пшик.
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
07.10.2024 в 19:56
Будеш молоти після матчу, а зараз по мовчіть і працюєте . Язиком всі все знають , а потім на виході пшик.
Ответить
0
0

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