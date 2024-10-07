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Бондарь - о матчах Лиги наций: Грузины Шахтера хотят обыграть нас, чтобы потом ходить и рассказывать, что победили нас
Сборная Украины в Лиге наций сыграют с Грузией и Чехией
Скриншот: УАФ
Защитник "Шахтера" и
– Марино Пушич пожелал здоровья, чтобы все вернулись в лагерь "Шахтера" здоровыми и с двумя победами. Сейчас очень важный период для сборной Украины и всех нас, он также очень болеет за нас и волнуется.
– За счет чего можем обыграть Грузию?
– Есть тренерский штаб, опытные игроки и коуч, который скажет нам, как нужно играть. Нужно посмотреть игру, положительные моменты, которые мы можем взять, и перенести их в игру.
– У вас есть одноклубники-грузины. Говорили, как переиграть Грузию?
– Да нет, секреты не говорили. Наоборот, они хотят обыграть нас, чтобы потом ходить и рассказывать, что победили нас.
– С какими мыслями едете в сборную, потому что после неудачных игр было давление?
– Надо справляться с этим давлением, потому что мы профессиональные футболисты. Мы понимаем, что это давление всегда есть, было и будет, потому что это главная команда страны. Все волнуются, все переживают за нее. Нужно показать результат, который от нас ждут. Думаю, все будет хорошо.
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