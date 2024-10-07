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Мудрик и Трубин прибыли в расположение сборной Украины. ВИДЕО
Анатолий даже успел потренироваться
УАФ/Автор невідомий
Вчера вечером группа футболистов, выступающих в УПЛ, вместе с Сергеем Ребровым отправилась из Киева поездом в Польшу.
Сегодня к команде присоединились первые легионеры – первыми в Польшу прибыли вингер "Челси" Михаил Мудрик и голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, который даже уже успел провести индивидуальную тренировку.
Напомним, что в октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.
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