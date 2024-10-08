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"Даже телефон из рук выпал", - Назаренко рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины

Национальная сборная Украины

Вингер Полесья получил дебютный вызов в сборную Украины

"Даже телефон из рук выпал", - Назаренко рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины

uaf.ua

Новина українською

Вингер "Полесья" Александр Назаренко рассказал о своей реакции на дебютный вызов в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций с Грузией и Чехией.

– Приветствую в сборной. Чувствуется, что ты уже в команде?

– Спасибо за приветствие. Если честно, то еще не чувствую – еще немного в шоке, растерянный, пока не осознаю.

– Расскажи, как случился вызов для тебя. Как ты узнал?

– Был матч, нам дали два выходных. Хотел поехать домой, уже взял себе билеты в Днепр. Приехал на вокзал ждать уже свой поезд. Мне позвонили по телефону, сказали, что Днепр отменяется, едешь в сборную. У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень сейчас взволнован, но счастлив.

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– Телефон пострадал?

– Нет, ничего не разбил.

– На какой час у тебя был поезд в Днепр?

– На 23.00.

– А здесь на 22.14. Если бы немного быстрее…

– Супер, что так получилось.

– Если бы побыстрее – сделал бы стоп-кран?

– Конечно, вышел бы на следующей остановке.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 01:03
А у Ярмоленко когда он узнал что его не вызвали в сборную, из рук бутылка водки початая выпала, и соленый огурец во рту застрял.
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 01:03
А у Ярмоленко когда он узнал что его не вызвали в сборную, из рук бутылка водки початая выпала, и соленый огурец во рту застрял.
Ответить
0
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