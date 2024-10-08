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"Даже телефон из рук выпал", - Назаренко рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
Вингер Полесья получил дебютный вызов в сборную Украины
uaf.ua
Вингер "Полесья" Александр Назаренко рассказал о своей реакции на дебютный вызов в
– Приветствую в сборной. Чувствуется, что ты уже в команде?
– Спасибо за приветствие. Если честно, то еще не чувствую – еще немного в шоке, растерянный, пока не осознаю.
– Расскажи, как случился вызов для тебя. Как ты узнал?
– Был матч, нам дали два выходных. Хотел поехать домой, уже взял себе билеты в Днепр. Приехал на вокзал ждать уже свой поезд. Мне позвонили по телефону, сказали, что Днепр отменяется, едешь в сборную. У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень сейчас взволнован, но счастлив.
– Телефон пострадал?
– Нет, ничего не разбил.
– На какой час у тебя был поезд в Днепр?
– На 23.00.
– А здесь на 22.14. Если бы немного быстрее…
– Супер, что так получилось.
– Если бы побыстрее – сделал бы стоп-кран?
– Конечно, вышел бы на следующей остановке.
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