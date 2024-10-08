"Даже телефон из рук выпал", - Назаренко рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины

Вингер "Полесья" Александр Назаренко рассказал о своей реакции на дебютный вызов в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций с Грузией и Чехией.

– Приветствую в сборной. Чувствуется, что ты уже в команде?

– Спасибо за приветствие. Если честно, то еще не чувствую – еще немного в шоке, растерянный, пока не осознаю.

– Расскажи, как случился вызов для тебя. Как ты узнал?

– Был матч, нам дали два выходных. Хотел поехать домой, уже взял себе билеты в Днепр. Приехал на вокзал ждать уже свой поезд. Мне позвонили по телефону, сказали, что Днепр отменяется, едешь в сборную. У меня даже телефон из рук выпал. Поэтому я очень сейчас взволнован, но счастлив.

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– Телефон пострадал?

– Нет, ничего не разбил.

– На какой час у тебя был поезд в Днепр?

– На 23.00.

– А здесь на 22.14. Если бы немного быстрее…

– Супер, что так получилось.

– Если бы побыстрее – сделал бы стоп-кран?

– Конечно, вышел бы на следующей остановке.