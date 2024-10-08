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Национальная сборная Украины

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Кучер – о вызове Назаренко: Это риск. Его бы пересмотреть в более спокойных обстоятельствах, а не в матчах турнирного веса

Национальная сборная Украины

Специалист считает, что Александр может не выдержать давления

Кучер – о вызове Назаренко: Это риск. Его бы пересмотреть в более спокойных обстоятельствах, а не в матчах турнирного веса

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Александр Кучер прокомментировал кадровые решения Сергея Реброва в национальной команде в преддверии матчей Лиги наций.

[О 8 травмированных игроках] "Это серьезные кадровые потери. Если тренер рассчитывал на этих футболистов, то это в любом случае отрицательный момент. Ребров видел этих игроков в команде, надеялся на них.

Ярмоленко сначала не получил вызова, а в списке были и другие футболисты, которые неплохо выглядели в течение последнего периода, в том числе Назаренко. Но, по-видимому, в тренерском штабе решили сделать ставку на опыт Андрея".

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“Все-таки брать на официальные матчи еще не вызывавшегося Назаренко, который должен пройти период адаптации в коллективе, привыкнуть к требованиям – риск. Здесь нужно время, а его сейчас мало. То, что Андрея, как сейчас сообщают, все же не будет в заявке из-за повреждения, открывает дверь Назаренко. Однако его бы посмотреть в более спокойных обстоятельствах, а не в матчах большого турнирного веса”, – считает экс-тренер “Металлиста”.

На счету вингера "Полесья" 11 результативных действий в 8-ми турах УПЛ.

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Александр Кучер Национальная сборная Украины Александр Назаренко
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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