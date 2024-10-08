Кучер – о вызове Назаренко: Это риск. Его бы пересмотреть в более спокойных обстоятельствах, а не в матчах турнирного веса

Александр Кучер прокомментировал кадровые решения Сергея Реброва в национальной команде в преддверии матчей Лиги наций.

[О 8 травмированных игроках] "Это серьезные кадровые потери. Если тренер рассчитывал на этих футболистов, то это в любом случае отрицательный момент. Ребров видел этих игроков в команде, надеялся на них.

Ярмоленко сначала не получил вызова, а в списке были и другие футболисты, которые неплохо выглядели в течение последнего периода, в том числе Назаренко. Но, по-видимому, в тренерском штабе решили сделать ставку на опыт Андрея".