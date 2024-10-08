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Калюжный: Вызов в сборную Украины лучше, чем выходные

Национальная сборная Украины
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Футболист рассказал, как узнал о дебютном вызове в главную команду страны

Калюжный: Вызов в сборную Украины лучше, чем выходные

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Опорный полузащитник "Александрии" Иван Калюжный поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную Украины.

– Чувствуешь, что ты в национальной команде?

– Спасибо большое. Понемногу начинаю привыкать к этому, но еще не совсем. Думаю, что уже с первой тренировки буду ощущать.

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– Для многих было неожиданностью, что тебя вызовут в сборную Украины. К тебе эта новость как пришла?

– Когда мне позвонили из сборной, я после слов, что меня довызывают, был взволнован. Но это была моя мечта. Я работал, старался делать все, что от меня зависит на футбольном поле, чтобы попасть сюда. Спасибо, что это произошло. Очень рад этому.

– Обычно игроки во время паузы на матчи сборных планируют себе выходные. Тебе пришлось что-нибудь отменять?

– Нет, ничего не пришлось, потому что мы с женой планировали либо остаться в Александрии, либо съездить в Киев. Но это (вызов в сборную) лучше для меня, чем выходные.

– Кто первым поздравил тебя? Кто первым узнал, что ты уезжаешь в сборную?

– Первыми узнали ребята из "Александрии" и тренер. Они меня первыми поздравили, – сказал Калюжный.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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