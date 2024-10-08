Воробей рассказал, благодаря чему сборная Украины может победить Грузию

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей ответил на вопрос, за счет чего национальная команда может обыграть Грузию в матче Лиги наций.

"Если Украина будет низко садиться, держать мяч на своей половине поля и ждать, что грузины откроются, то ничего не получится. "Шахтеру", "Динамо", сборной нужно убрать эту схему игры, когда происходит держание мяча ради паса. Это не нужно. Надо играть агрессивно, особенно впереди. Чем выше мы будем играть и атаковать "верхним блоком" ближе к чужим воротам, то те м больше будет шансов, что у нас что-то получится. Тогда у нас появятся моменты.

Мне кажется, надо диктовать свои условия ближе к их воротам. И нельзя давать разбежаться грузинским крайним футболистам, потому что их фланговые полузащитники очень быстрые. Я думаю, в этом плане страховка должна быть двойная или тройная. Но для этого нужны силы и физические кондиции. Нужно, чтобы игроки были подготовлены на оба тайма. Просто так сейчас не выиграешь. За счет техники и каких-то имен сейчас не победишь. Прошло это.

Практически все сборные сейчас сравнялись по этому показателю. Нету какого-то индивидуального преимущества. Есть тактика, есть подготовка команды. Вот от этого нужно отталкиваться", - считает Воробей.