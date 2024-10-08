Стало известно, кто будет судить матч Украина - Грузия

УЕФА определила арбитров, которые будут работать на матче 3-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете В1 Украина - Грузия.

Главным рефери назначен 39-летний австриец Юлиан Вайнбергер. На линиях ему будут помогать соотечественники Андреас Хайндрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого судьи исполнит Штефан Эбнер.

Матч Украина - Грузия состоится в пятницу, 11 октября в Познани на стадионе Enea Arena. Начало - в 21:45 по Киеву (20:45 местное время).