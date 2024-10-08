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Стало известно, кто будет судить матч Украина - Грузия
На поединке будет работать австрийская бригада арбитров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА определила арбитров, которые будут работать на матче 3-го тура группового раунда Лиги наций-2024/25 в квартете В1 Украина - Грузия.
Главным рефери назначен 39-летний австриец Юлиан Вайнбергер. На линиях ему будут помогать соотечественники Андреас Хайндрайх и Максимилиан Колбич. Обязанности четвертого судьи исполнит Штефан Эбнер.
Матч Украина - Грузия состоится в пятницу, 11 октября в Познани на стадионе Enea Arena. Начало - в 21:45 по Киеву (20:45 местное время).
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