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Национальная сборная Украины

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Воробей: Ребров должен в сборную Украины потихоньку вливать свежую кровь из УПЛ

Национальная сборная Украины

Экс-игрок сборной Украины оценил кадровые изменения в национальной команде

Воробей: Ребров должен в сборную Украины потихоньку вливать свежую кровь из УПЛ

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о непростой кадровой ситуации, в которой оказался наставник сине-желтых Сергей Ребров накануне матчей Лиги наций с Грузией и Чехией.

- Буяльский, пусть и с пенальти, но забил "Кривбассу" перед поединками Лиги наций. Может, и у него будет достаточно времени проявить себя. Также из-за травмированных лидеров другие исполнители могут получить шансы.

- Я считаю, что Ребров в таких поединках должен в сборную Украины потихоньку свежую кровь вливать из чемпионата Украины. Есть много ребят, которые себя проявляют в УПЛ. Почему бы им не дать шанс проявить себя в сборной? Это нормальное явление. Конкуренция - это хорошо. Не обязательно зацикливаться на одних футболистах. Нужно делать ротацию. Я думаю, что у нас ресурс есть в чемпионате Украины. Игроков хватает. Тренерскому штабу не надо думать о том, что Малиновский, Зинченко, Степаненко или еще кто-то травмировались. Не надо обращать внимание на это. Надо ставить в основу других игроков и у них все получится. У них будет желание играть и проявить себя. Это даже может сыграть в плюс сборной.

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- Из-за травм лидеров Ребров вызвал в национальную команду Александра Назаренко из "Полесья" и Ивана Калюжного из "Александрии". Что скажете по этому поводу? Проявят ли себя?

- Шансы проявить себя у них хорошие. Назаренко - молодой игрок. Они вместе с Судаковым уже по семь мячей забили и являются лучшими голеадорами УПЛ. Назаренко себя раньше хорошо проявлял и за молодежную сборную на международном уровне. Мне его игра нравится. Шансы, я думаю, у них будут и все в их руках и ногах! Это их шанс, когда более опытные футболисты на травмах. Им нужно себя проявить, - рассказал Воробей.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 12:50
Со старым тренером, ничего свежая кровь не изменит.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 12:50
Со старым тренером, ничего свежая кровь не изменит.
Ответить
0
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