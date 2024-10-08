  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Гочолеишвили: Сборная Украины – очень хорошая команда, но мы - лидеры группы
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гочолеишвили: Сборная Украины – очень хорошая команда, но мы - лидеры группы

Национальная сборная Украины

Грузины сделают все, чтобы сохранить свое лидерство в группе Лиге наций

Гочолеишвили: Сборная Украины – очень хорошая команда, но мы - лидеры группы

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Грузии начала подготовку к матчу Лиги наций против Украины.

После первой тренировки сбора защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили, который сейчас играет в аренде в "Копенгагене", рассказал о настрое в команде и подготовке к матчам.

"Болельщики делают для нас очень много. Они нас по-особенному поддерживают, и это нас очень мотивирует. Я хочу поблагодарить их за это.

Сборная Украины – очень хорошая команда, хотя мы лидеры группы и будем делать все, чтобы сохранить эту позицию", - рассказал Гочолеишвили.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Конопля: Впереди матчи сборной - вся концентрация на необходимых победах
yellow-arrow
Воробей: Ребров должен в сборную Украины потихоньку вливать свежую кровь из УПЛ
yellow-arrow
Стало известно, кто будет судить матч Украина - Грузия
Украина Грузия Георгий Гочолейшвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportline
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости