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Гочолеишвили: Сборная Украины – очень хорошая команда, но мы - лидеры группы
Грузины сделают все, чтобы сохранить свое лидерство в группе Лиге наций
фото из свободных источников
Сборная Грузии начала подготовку к матчу Лиги наций против
После первой тренировки сбора защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили, который сейчас играет в аренде в "Копенгагене", рассказал о настрое в команде и подготовке к матчам.
"Болельщики делают для нас очень много. Они нас по-особенному поддерживают, и это нас очень мотивирует. Я хочу поблагодарить их за это.
Сборная Украины – очень хорошая команда, хотя мы лидеры группы и будем делать все, чтобы сохранить эту позицию", - рассказал Гочолеишвили.
Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.
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