Гочолеишвили: Сборная Украины – очень хорошая команда, но мы - лидеры группы

Сборная Грузии начала подготовку к матчу Лиги наций против Украины .

После первой тренировки сбора защитник "Шахтера" Георгий Гочолеишвили, который сейчас играет в аренде в "Копенгагене", рассказал о настрое в команде и подготовке к матчам.

"Болельщики делают для нас очень много. Они нас по-особенному поддерживают, и это нас очень мотивирует. Я хочу поблагодарить их за это. Сборная Украины – очень хорошая команда, хотя мы лидеры группы и будем делать все, чтобы сохранить эту позицию", - рассказал Гочолеишвили.

Напомним, что матч Украина – Грузия состоится в пятницу, 11 октября, и начнется в 21:45.