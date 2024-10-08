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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тарас работал по индивидуальной программе

Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО

УАФ

Новина українською

Сегодня, 8 сентября, сборная Украины в польском городе Познань в рамках подготовки к октябрьским поединкам Лиги наций-2024/2025 провела первые занятия почти в полном составе.

Отдельно от общей группы работал только полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. У него повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

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Отметим, что сборная уже тренировалась в форме от Adidas, который стал новым техническим спонсором УАФ.

Фотогалерея

Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 1Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 2Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 3Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 4Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 5Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 6Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 7Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 8Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 9Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 10Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 11Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 12Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 13Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 14Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО - фото 15

Напомним, что в октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре "сине-желтые" в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4 туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.

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Тарас Степаненко Украина Adidas
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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shat1970 (киев)
08.10.2024 в 21:57
что делает Ванат в сборной !!! он что спит с тренерами ? какие ещё заслуги у этого человека , не умеющего играть в футбол
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Комментарии 1
shat1970 (киев)
08.10.2024 в 21:57
что делает Ванат в сборной !!! он что спит с тренерами ? какие ещё заслуги у этого человека , не умеющего играть в футбол
Ответить
0
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