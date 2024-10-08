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Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО
Тарас работал по индивидуальной программе
УАФ
Сегодня, 8 сентября,
Отдельно от общей группы работал только полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. У него повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.
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Отметим, что сборная уже тренировалась в форме от Adidas, который стал новым техническим спонсором УАФ.
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Напомним, что в октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре "сине-желтые" в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4 туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.
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