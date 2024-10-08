Сборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО

Сегодня, 8 сентября, сборная Украины в польском городе Познань в рамках подготовки к октябрьским поединкам Лиги наций-2024/2025 провела первые занятия почти в полном составе.

Отдельно от общей группы работал только полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко. У него повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что сборная уже тренировалась в форме от Adidas, который стал новым техническим спонсором УАФ.

Фотогалерея

Напомним, что в октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025 в Польше. 11 октября в 3-м туре "сине-желтые" в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4 туре во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграют против Чехии.