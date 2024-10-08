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Национальная сборная Украины

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СМИ: В сборной Украины не сомневаются в желании Лунина играть за национальную команду

Национальная сборная Украины

Андрей действительно болел

СМИ: В сборной Украины не сомневаются в желании Лунина играть за национальную команду

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Стали известны некоторые подробности болезни украинского кипера "Реала" Андрея Лунина, из-за которой он был вынужден пропустить октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

Ранее испанские СМИ писали, что Андрей перенес гастроэнтерит – острое воспаление желудочно-кишечного тракта.

И как сообщает "Украинский футбол", врачи "Реала" и сборной Украины постоянно находятся на контакте и сообщили своим украинским коллегам точную заверенную информацию о состоянии вратаря. Накануне сбора сборной Украины у него была температура 39,5, тошнота и недомогание.

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Также отмечается, что никто в сборной Украины не сомневается в профессионализме Лунина и желании играть за национальную команду.

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Как только Лунин поправится и готов играть, в дальнейшем на него все время будут рассчитывать в сборной.

Напомним, что ранее также была информация, что Андрей вернется к тренировкам с "Реалом" через 2-3 дня.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от "Лилля" (0:1) в Лиге чемпионов и помог "Реалу" победить "Вильярреал" (2:0) в чемпионате Испании.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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