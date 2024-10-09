  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Крыськив: Жена, наверное, еще больше обрадовалась моему вызову в сборную, чем я сам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крыськив: Жена, наверное, еще больше обрадовалась моему вызову в сборную, чем я сам

Национальная сборная Украины

Хавбек Шахтера рассказал о своем дебютном вызове в сборную Украины

Крыськив: Жена, наверное, еще больше обрадовалась моему вызову в сборную, чем я сам

скриншот

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал, как он отреагировал на дебютный вызов в национальную сборную Украины.

– Какие эмоции от первой тренировки?

– Положительные эмоции. Увиделся с ребятами, которых давно не видел. Поле хорошее, погода также хорошая. Все супер.

– Чем отличается национальная сборная Украины от молодежных, юношеских?

- Ребята, которые здесь есть, более возрастные. Но от молодежной сборной здесь осталось очень много ребят, друзей.

– Когда ты увидел свою фамилию в списке вызванных на сбор – были какие-то эмоции?

– Были положительные эмоции. Давно ждал этого вызова. Хотелось приехать, показать то, что я могу помочь команде. Когда увидел свое имя в списке – очень обрадовался. Жена, наверное, еще больше обрадовалась.

- Жена первая узнала среди родных?

– Да. Потом мама с отцом и сестрой.

По теме
yellow-arrow
Курбанова: Футболисты сборной часто делают громкие заявления. Футзалисты просто тупо берут и делают
yellow-arrow
Назаренко: Буду работать, чтобы закрепиться в команде. Хочется, чтобы это был не последний вызов
yellow-arrow
СМИ: В сборной Украины не сомневаются в желании Лунина играть за национальную команду
Украина Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 01:22
Харьковская школа покажет динамавской кто лучше играет в футбол. Правда Криськив??
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 01:22
Харьковская школа покажет динамавской кто лучше играет в футбол. Правда Криськив??
Ответить
1
0
avatar
Сокира (New Castle)
09.10.2024 в 02:13
Свинорус!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости