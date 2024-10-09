Крыськив: Жена, наверное, еще больше обрадовалась моему вызову в сборную, чем я сам

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал, как он отреагировал на дебютный вызов в национальную сборную Украины.

– Какие эмоции от первой тренировки?

– Положительные эмоции. Увиделся с ребятами, которых давно не видел. Поле хорошее, погода также хорошая. Все супер.

– Чем отличается национальная сборная Украины от молодежных, юношеских?

- Ребята, которые здесь есть, более возрастные. Но от молодежной сборной здесь осталось очень много ребят, друзей.

– Когда ты увидел свою фамилию в списке вызванных на сбор – были какие-то эмоции?

– Были положительные эмоции. Давно ждал этого вызова. Хотелось приехать, показать то, что я могу помочь команде. Когда увидел свое имя в списке – очень обрадовался. Жена, наверное, еще больше обрадовалась.

- Жена первая узнала среди родных?

– Да. Потом мама с отцом и сестрой.