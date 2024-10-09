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Назаренко: Буду работать, чтобы закрепиться в команде. Хочется, чтобы это был не последний вызов

Национальная сборная Украины
Обновлено

Футболист волков – о попадании в заявку национальной команды

Назаренко: Буду работать, чтобы закрепиться в команде. Хочется, чтобы это был не последний вызов

Фото: Instagram

Новина українською

Вингер "Полесья" Александр Назаренко поделился своими эмоциями от дебютного вызова в расположение сборной Украины.

“Ждал ли я этого вызова? Я просто хотел демонстрировать свой уровень в чемпионате Украины и в каждом матче отдавал все силы. Начал забивать и отдавать передачи. Да, ходили слухи, что я могу попасть в резерв национальной команды. Так и вышло”.

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“Сейчас в сборной у меня два одноклубника, и это помогает. Когда я приехал, меня сразу встретил Богдан Михайличенко, провел. Плюс Алексей Гуцуляк. С ними мне будет легче. Буду концентрироваться на работе, чтобы закрепиться в команде. Очень хочется, чтобы это был не последний вызов”, – заявил вингер.

Александр Назаренко получил вызов в сборную вместо получившего травму Андрея Ярмоленко.

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Национальная сборная Украины Александр Назаренко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 01:54
Назаренко красаффчик! А Ярмоленко навсегда уже потерял место в сборной. Как поёт Goro Дорогу молодым!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 01:54
Назаренко красаффчик! А Ярмоленко навсегда уже потерял место в сборной. Как поёт Goro Дорогу молодым!
Ответить
1
0

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