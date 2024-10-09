Назаренко: Буду работать, чтобы закрепиться в команде. Хочется, чтобы это был не последний вызов

Вингер "Полесья" Александр Назаренко поделился своими эмоциями от дебютного вызова в расположение сборной Украины.

“Ждал ли я этого вызова? Я просто хотел демонстрировать свой уровень в чемпионате Украины и в каждом матче отдавал все силы. Начал забивать и отдавать передачи. Да, ходили слухи, что я могу попасть в резерв национальной команды. Так и вышло”.

“Сейчас в сборной у меня два одноклубника, и это помогает. Когда я приехал, меня сразу встретил Богдан Михайличенко, провел. Плюс Алексей Гуцуляк. С ними мне будет легче. Буду концентрироваться на работе, чтобы закрепиться в команде. Очень хочется, чтобы это был не последний вызов”, – заявил вингер.