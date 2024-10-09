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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Курбанова: Футболисты сборной часто делают громкие заявления. Футзалисты просто тупо берут и делают

Национальная сборная Украины

Журналистка сравнила национальные команды по футболу и футзалу

Курбанова: Футболисты сборной часто делают громкие заявления. Футзалисты просто тупо берут и делают

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Елена Курбанова считает, что сначала нужно делать, а уже потом говорить.

"Вот что стоит и чего не стоит говорить? Футболисты сборной Украины часто делают громкие заявления: "Мы выйдем, всех порвем, за наших пацанов!". И чем закончилось Евро?

Я на днях смотрела футзал. Никто ничего не говорит. Они просто тупо берут и делают. Просто рвут соперников. А потом выходят и очень скромно говорят: "Эту победу мы посвящаем нашим военным". У них есть результат, который они посвящают".

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“От пафоса нужно отказываться. Я верю, что слезы были искренними. Если не получилось, то не нужно рассказывать, что вы выйдете и всех порвете. Круче, когда что-то хорошее делают и об этом потом узнают люди. Людей оценивают не по словам, а по поступкам”, – отметила журналистка.

Украина будет играть против Грузии 11 октября.

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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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