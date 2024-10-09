Курбанова: Футболисты сборной часто делают громкие заявления. Футзалисты просто тупо берут и делают

Елена Курбанова считает, что сначала нужно делать, а уже потом говорить.

"Вот что стоит и чего не стоит говорить? Футболисты сборной Украины часто делают громкие заявления: "Мы выйдем, всех порвем, за наших пацанов!". И чем закончилось Евро?

Я на днях смотрела футзал. Никто ничего не говорит. Они просто тупо берут и делают. Просто рвут соперников. А потом выходят и очень скромно говорят: "Эту победу мы посвящаем нашим военным". У них есть результат, который они посвящают".