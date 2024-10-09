  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганык: Я против отставки Реброва. У нас нет тренеров, которые могут выдать результат
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Я против отставки Реброва. У нас нет тренеров, которые могут выдать результат

Национальная сборная Украины
Обновлено

Журналист считает, что альтернатив все равно нет

Цыганык: Я против отставки Реброва. У нас нет тренеров, которые могут выдать результат

Новина українською

Игорь Цыганык не поддерживает разговоры на тему возможной отставки главного тренера сборной Украины.

“Я против отставки Реброва. Мы должны стимулировать людей к работе. Менять каждый раз что-то… На кого поменять? У нас что есть тренеры, которые готовы занять эту позицию? У нас нет таких тренеров, которые могут дать результат”.

Читайте такжеЦыганык: С ностальгией вспоминаю Петракова. То, что строит Ребров, не имеет перспективы

“Нам сейчас нужно настроить и сборную, и Реброва, и его тренерский штаб, чтобы он работал. Сейчас у нас момент истины. Я хочу, чтобы мы исключили разговоры о перестановках и отставках”, – сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.

Ребров возглавил сборную в июне 2023 года. Его соглашение рассчитано до июля 2026-го.

По теме
yellow-arrow
Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
yellow-arrow
Курбанова: Футболисты сборной часто делают громкие заявления. Футзалисты просто тупо берут и делают
yellow-arrow
Назаренко: Буду работать, чтобы закрепиться в команде. Хочется, чтобы это был не последний вызов
Сергей Ребров Национальная сборная Украины Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости