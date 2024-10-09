Цыганык: Я против отставки Реброва. У нас нет тренеров, которые могут выдать результат

Игорь Цыганык не поддерживает разговоры на тему возможной отставки главного тренера сборной Украины.

“Я против отставки Реброва. Мы должны стимулировать людей к работе. Менять каждый раз что-то… На кого поменять? У нас что есть тренеры, которые готовы занять эту позицию? У нас нет таких тренеров, которые могут дать результат”.

“Нам сейчас нужно настроить и сборную, и Реброва, и его тренерский штаб, чтобы он работал. Сейчас у нас момент истины. Я хочу, чтобы мы исключили разговоры о перестановках и отставках”, – сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.

Ребров возглавил сборную в июне 2023 года. Его соглашение рассчитано до июля 2026-го.