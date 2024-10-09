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Цыганык: Я против отставки Реброва. У нас нет тренеров, которые могут выдать результат
Журналист считает, что альтернатив все равно нет
Игорь Цыганык не поддерживает разговоры на тему возможной отставки главного тренера сборной Украины.
“Я против отставки Реброва. Мы должны стимулировать людей к работе. Менять каждый раз что-то… На кого поменять? У нас что есть тренеры, которые готовы занять эту позицию? У нас нет таких тренеров, которые могут дать результат”.
“Нам сейчас нужно настроить и сборную, и Реброва, и его тренерский штаб, чтобы он работал. Сейчас у нас момент истины. Я хочу, чтобы мы исключили разговоры о перестановках и отставках”, – сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.
Ребров возглавил сборную в июне 2023 года. Его соглашение рассчитано до июля 2026-го.
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