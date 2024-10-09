Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера

Бывший игрок "Миная" Михаил Кополовец рассказал об атмосфере в национальной команде.

"Не хочется верить в то, что люди не хотят ехать в сборную Украины. Хотя я слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера. Всякое может быть, потому трудно сказать. В сборной эпидемия травм, люди болеют, поэтому досадно, что они не помогут главной команде страны. Но то, что я слышу там отрицательная атмосфера – это не секрет ни для кого”.