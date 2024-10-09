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Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
Ситуация в коллективе ухудшается
Фото: ФК Минай
Бывший игрок "Миная" Михаил Кополовец рассказал об атмосфере в национальной команде.
"Не хочется верить в то, что люди не хотят ехать в сборную Украины. Хотя я слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера. Всякое может быть, потому трудно сказать. В сборной эпидемия травм, люди болеют, поэтому досадно, что они не помогут главной команде страны. Но то, что я слышу там отрицательная атмосфера – это не секрет ни для кого”.
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Также экс-футболист "Карпат" высказался по поводу основного вратаря "желто-синих".
“Трубин очень здорово смотрится. Анатолий – один из самых надежных игроков команды Реброва. Он показывает хорошую игру, а то, что Лунин играет в чемпионате Испании за "Реал" – это одно, сборная – это совсем другая команда. Трубину здесь лучше. Сейчас в основе должен играть однозначно Анатолий", – сказал Кополовец журналисту NV.
Уже в пятницу подопечные Реброва будут играть против Грузии.
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