Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню

В отборочном поединке чемпионата Европы-2000 "желто-синие" не пустили хозяев поля в стыковые матчи квалификации.

На 88-й минуте при счете 0:1 Андрей Шевченко с левого фланга атаки исполнил штрафной. Мяч по высокой дуге начал опускаться во вратарскую площадку. Голкипер россиян Александр Филимонов, казалось, поймал мяч, но вдруг забросил его в свои ворота. Игра завершилась со счётом 1:1 и Украина вышла в плей-офф.

После финального свистка в раздевалку сборной Украины вошли тогдашние премьер-министр РФ Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков. Они подарили футболистам часы.

“Они были расстроены. Давал часы лично Путин. Отдал эти часы я своему отцу. Не знаю, где они находится", – вспоминал Сергей Ребров.

По словам Андрея Шевченко, после игры Путин зашел в раздевалку, поздравил игроков и пожал каждому руку. А потом вернулся ко мне и спросил: "Это ты нам забил?" – "Я". – “Хорошо, я тебя запомню”, – рассказывал действующий глава УАФ.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на Евро-2000, проиграв стыковые матчи Словении.