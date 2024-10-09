Крыськив: У чехов боевая, атлетичная команда, у грузин — техничная

Полузащитник сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от матчей Лиги наций с Чехией и Грузией.

– Чего ты ждешь от себя на этом сборе?

- Буду выходить на каждую тренировку, каждую игру и выкладываться по полной. Буду делать то, что от меня требует тренерский штаб. Буду стараться как можно быстрее понять наставления. Если все мы сплотимся как команда и будем делать то, что требует тренерский штаб, все у нас будет хорошо, и будет положительный результат.

- Был ли уже разговор с тренерским штабом?

- Да, перекинулись парой слов, поздоровались. На футбольные темы еще не общались. Была общекомандная теория, но лично еще нет.

- Что можешь сказать о Грузии и Чехии?

– Сммотрел прошлую игру ребят против Чехии. У чехов боевая, атлетичная команда. Было много подач в штрафную, такой больше силовой футбол, агрессивный. Грузин мы еще не разбирали, но я смотрел их на прошлом чемпионате Европы. Техничная команда, все хорошо работают с мячом. Думаю, у нас еще будет много теорий, покажут нам видео. Мы более качественно и подробно разберем, - сказал Крыськив.