Ребров: Впереди - возможность исправить неутешительное сентябрьское начало

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.

"Возвращаемся к работе. Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной.

Впереди две важные встречи в рамках Лиги Наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало", - написал Ребров в своем Instagram.