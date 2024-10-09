Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Впереди - возможность исправить неутешительное сентябрьское начало
Наставник сборной Украины - о предстоящих матчах Лиги наций
Фото: УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
"Возвращаемся к работе. Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной.
Впереди две важные встречи в рамках Лиги Наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало", - написал Ребров в своем Instagram.
В октябре сине-желтые проведут 2 поединка в рамках группового этапа дивизиона В1 Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
Читайте такжеСборная Украины провела первую тренировку в Adidas. Известны детали травмы Степаненко. ВИДЕО
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Вместо Ярмоленко - лучший бомбардир УПЛ. Ребров сделал еще две замены в заявке сборной Украины
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн