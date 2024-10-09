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Ребров: Впереди - возможность исправить неутешительное сентябрьское начало

Национальная сборная Украины

Наставник сборной Украины - о предстоящих матчах Лиги наций

Ребров: Впереди - возможность исправить неутешительное сентябрьское начало

Фото: УАФ

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Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящих матчей Лиги наций.

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"Возвращаемся к работе. Очень приятно снова увидеть всех в лагере сборной.

Впереди две важные встречи в рамках Лиги Наций и возможность исправить неутешительное сентябрьское начало", - написал Ребров в своем Instagram.

В октябре сине-желтые проведут 2 поединка в рамках группового этапа дивизиона В1 Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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