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Национальная сборная Украины

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ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas

Национальная сборная Украины
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ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas

Фото: УАФ

Новина українською

Украинская ассоциация футбола объявила о начале сотрудничества с adidas, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.

adidas отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине. Форма чтит связь между украинской культурой и футболом, что делает ее неотъемлемым атрибутом каждого болельщика.

Новая форма сборных Украины уже доступна на сайте adidas.ua. Стоимость футболки 3 999 грн, шорты - 1 599 грн.

ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas - изображение 1ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas - изображение 2ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas - изображение 3ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas - изображение 4
Фото: УАФ
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Украина УАФ Adidas
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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