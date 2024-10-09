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ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных от компании adidas
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Фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола объявила о начале сотрудничества с adidas, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.
adidas отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине. Форма чтит связь между украинской культурой и футболом, что делает ее неотъемлемым атрибутом каждого болельщика.
Новая форма сборных Украины уже доступна на сайте adidas.ua. Стоимость футболки 3 999 грн, шорты - 1 599 грн.
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