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Шевченко: Для нас большая честь вернуться в семью adidas
УАФ возобновила сотрудничество с немецкой компанией
Фото: facebook.com/shevaofficial
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал начало сотрудничества c немецкой компанией adidas и новые комплекты для всех сборных на сезон-2024/25.
"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.
Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", - заявил Шевченко.
Напомним, предыдущую форму поставляла испанская компания Joma.
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