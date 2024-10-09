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Шевченко: Для нас большая честь вернуться в семью adidas

Национальная сборная Украины
Обновлено

УАФ возобновила сотрудничество с немецкой компанией

Шевченко: Для нас большая честь вернуться в семью adidas

Фото: facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал начало сотрудничества c немецкой компанией adidas и новые комплекты для всех сборных на сезон-2024/25.

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"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.

Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", - заявил Шевченко.

Напомним, предыдущую форму поставляла испанская компания Joma.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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