Шевченко: Для нас большая честь вернуться в семью adidas

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал начало сотрудничества c немецкой компанией adidas и новые комплекты для всех сборных на сезон-2024/25.

"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. Ассоциация уже имеет успешную историю сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012.

Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", - заявил Шевченко.