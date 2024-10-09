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Директор adidas Ukraine: Форма сборной Украины - это мощный символ футбольной гордости и единства
УАФ снова будет сотрудничать с adidas
Фото: УАФ
Директор adidas Ukraine Игорь Маринич прокомментировал начало сотрудничества компании с УАФ и новые комплекты сборных Украины на сезон-2024/25.
"Мы гордимся тем, что объявляем о начале нашего сотрудничества с УАФ. Через спорт мы имеем возможность менять жизнь, и мы рады быть частью этого процесса в Украине.
Мы стремимся обеспечить наших спортсменов самым качественным снаряжением, вдохновляя новые поколения футболистов в Украине. Форма сборной Украины - это не просто спортивная одежда, это мощный символ футбольной гордости и единства", - отметил Маринич.
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