Директор adidas Ukraine: Форма сборной Украины - это мощный символ футбольной гордости и единства

Директор adidas Ukraine Игорь Маринич прокомментировал начало сотрудничества компании с УАФ и новые комплекты сборных Украины на сезон-2024/25.

"Мы гордимся тем, что объявляем о начале нашего сотрудничества с УАФ. Через спорт мы имеем возможность менять жизнь, и мы рады быть частью этого процесса в Украине.

Мы стремимся обеспечить наших спортсменов самым качественным снаряжением, вдохновляя новые поколения футболистов в Украине. Форма сборной Украины - это не просто спортивная одежда, это мощный символ футбольной гордости и единства", - отметил Маринич.