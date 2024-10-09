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"Смотрю на пустой стул и мне становится грустно". Ванат назвал игрока, по которому он скучает в сборной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Форвард скучает за своим одноклубником

"Смотрю на пустой стул и мне становится грустно". Ванат назвал игрока, по которому он скучает в сборной

Фото: УАФ

Новина українською

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал о том, что скучает по своему одноклубнику Владимиру Бражко, который пропустит октябрьские матчи Лиги наций из-за повреждения.

"Скучаю по Бражко, конечно. Мы вот два дня не списывались, сегодня впервые списались. У нас такие там немного шутки есть, мы сразу на одной волне.

На теории сижу, а возле меня пустой стул – смотрю на него и мне становится грустно", - сказал Ванат в эфире YouTube-канала ВЗБІРНА.

В октябре сине-желтые проведут 2 поединка в рамках группового этапа дивизиона В1 Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.10.2024 в 13:56
Стул, наверно, жидкий... Вот и грустит парень. Ещё матч даже не начался, а он уже обделался.
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
09.10.2024 в 13:56
Стул, наверно, жидкий... Вот и грустит парень. Ещё матч даже не начался, а он уже обделался.
Ответить
0
0

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