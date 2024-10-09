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"Смотрю на пустой стул и мне становится грустно". Ванат назвал игрока, по которому он скучает в сборной
Форвард скучает за своим одноклубником
Фото: УАФ
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал о том, что скучает по своему одноклубнику Владимиру Бражко, который пропустит октябрьские матчи Лиги наций из-за повреждения.
"Скучаю по Бражко, конечно. Мы вот два дня не списывались, сегодня впервые списались. У нас такие там немного шутки есть, мы сразу на одной волне.
На теории сижу, а возле меня пустой стул – смотрю на него и мне становится грустно", - сказал Ванат в эфире YouTube-канала ВЗБІРНА.
В октябре сине-желтые проведут 2 поединка в рамках группового этапа дивизиона В1 Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
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