"Смотрю на пустой стул и мне становится грустно". Ванат назвал игрока, по которому он скучает в сборной

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал о том, что скучает по своему одноклубнику Владимиру Бражко, который пропустит октябрьские матчи Лиги наций из-за повреждения.

"Скучаю по Бражко, конечно. Мы вот два дня не списывались, сегодня впервые списались. У нас такие там немного шутки есть, мы сразу на одной волне.

На теории сижу, а возле меня пустой стул – смотрю на него и мне становится грустно", - сказал Ванат в эфире YouTube-канала ВЗБІРНА.