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Тренер Полесья: Назаренко будет достойным конкурентом Мудрика

Национальная сборная Украины

Владимир Кныш верит в полузащитника

Тренер Полесья: Назаренко будет достойным конкурентом Мудрика

uaf.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера "Полесья" Владимир Кныш высказался о полузащитнике своей команды Александре Назаренко, который получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

- Что думаете о перспективах Назаренко в национальной команде, где на его позиции играют Мудрик и Кабаев?

- У него хорошие конкуренты, но Саша достоин того, чтобы бороться с ними за место в составе и приносить пользу сборной. Не знаю, сколько будет у него минут, 30, 60 или 90, но полезен он будет всегда. Я в нем не сомневаюсь. Повторюсь - у парня есть все!

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- А если сравнить его с Мудриком.

- Я с Мудриком не знаком и близко не видел, поэтому не хочу обсуждать его качества. Скажу так: Саша будет достойным конкурентом Мудрика.

- Назаренко сможет вытеснить Мудрика из основы сборной?

- Ну а почему нет? Может, конечно, - считает Кныш.

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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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