Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Полесья: Назаренко будет достойным конкурентом Мудрика
Владимир Кныш верит в полузащитника
uaf.ua
Ассистент главного тренера "Полесья" Владимир Кныш высказался о полузащитнике своей команды Александре Назаренко, который получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
- Что думаете о перспективах Назаренко в национальной команде, где на его позиции играют Мудрик и Кабаев?
- У него хорошие конкуренты, но Саша достоин того, чтобы бороться с ними за место в составе и приносить пользу сборной. Не знаю, сколько будет у него минут, 30, 60 или 90, но полезен он будет всегда. Я в нем не сомневаюсь. Повторюсь - у парня есть все!
- А если сравнить его с Мудриком.
- Я с Мудриком не знаком и близко не видел, поэтому не хочу обсуждать его качества. Скажу так: Саша будет достойным конкурентом Мудрика.
- Назаренко сможет вытеснить Мудрика из основы сборной?
- Ну а почему нет? Может, конечно, - считает Кныш.
Популярное сейчас
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек