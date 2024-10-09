Ванат: Шовковский сказал, чтобы вернулись с двумя победами и без травм

Форвард сборной Украины Владислав Ванат высказал свое мнение относительно кадровой ситуации в команде.

– По сравнению с предыдущим сбором состав команды существенно обновился. В первую очередь из-за травм. Как вы встречали новичков?

– Да, состав немного изменился. Всех ребят, в принципе, знаю. Я думаю, они были немного ошеломлены этим вызовом. Но долго ждали – молодцы, заслужили.

– Было ли у тебя в карьере, что вылетает 8 основных игроков команды одновременно?

– Не знаю, я такого не помню. Но мне кажется, что из-за долгих поездок. Это тоже играет свою роль.

– Как ты отреагировал на травму Малиновского? Писал ли что-нибудь Руслану?

– Да, увидел и сразу написал. У нас группа есть, написали ему все ребята, все поддержали.

– Что Шовковский сказал перед поездкой в ​​сборную?

– Сказал, чтобы вернулись с двумя победами и без травм.

– Не желал ли тебе, что снова забил?

– Нет, такого ничего не говорил, – сказал Ванат.

В октябре сине-желтые проведут 2 поединка в рамках группового этапа дивизиона В1 Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).