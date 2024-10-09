Одна футболка – одна страна. УАФ представила ВИДЕО о сотрудничестве с adidas

УАФ официально объявила о начале сотрудничества с новым техническим спонсором, которым стала компания Adidas.

Немецкая компания спортивной одежды отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

К этому случаю УАФ на своем официальном канале в YouTube опубликовала трогательное видео.

Напомним, что по данным СМИ, контракт был подписан на 6 лет с возможностью продления.

Adidas уже был поставщиком экипировки сборной Украины с 2009 года. Этот бренд изготовил форму сборной на домашнем Евро в 2012 году.

В 2017 году компанию Adidas заменила испанская фирма спортивной одежды Joma.