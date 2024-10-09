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Одна футболка – одна страна. УАФ представила ВИДЕО о сотрудничестве с adidas
Видеопрезентация новой формы
uaf.ua
УАФ официально объявила о начале сотрудничества с новым техническим спонсором,
Немецкая компания спортивной одежды отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
К этому случаю УАФ на своем официальном канале в YouTube опубликовала трогательное видео.
Напомним, что по данным СМИ, контракт был подписан на 6 лет с возможностью продления.
Adidas уже был поставщиком экипировки сборной Украины с 2009 года. Этот бренд изготовил форму сборной на домашнем Евро в 2012 году.
В 2017 году компанию Adidas заменила испанская фирма спортивной одежды Joma.
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