  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Всегда в одной команде", - Свитолина примерила новую форму сборной Украины. ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Всегда в одной команде", - Свитолина примерила новую форму сборной Украины. ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Теннисистка опубликовала фото в новой форме сборной Украины

"Всегда в одной команде", - Свитолина примерила новую форму сборной Украины. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола объявила о начале сотрудничества с adidas, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025.

Adidas отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.

Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине.

Уже примерила новую домашнюю футболку с №3 и известная украинская теннисистка Элина Свитолина.

"Всегда в одной команде", – подписала теннисистка фото.

По теме
yellow-arrow
Одна футболка – одна страна. УАФ представила ВИДЕО о сотрудничестве с adidas
yellow-arrow
Ванат: Шовковский сказал, чтобы вернулись с двумя победами и без травм
yellow-arrow
Тренер Полесья: Назаренко будет достойным конкурентом Мудрика
Элина Свитолина УАФ Adidas
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:44
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" жажи з сайту ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:44
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" жажи з сайту ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
09.10.2024 в 17:40
Наша Зірочка
Ответить
1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 17:40
Это не настоящая футболка. Это контрафакция. Спереди где Свитолина скрестила свои руки должен быть портрет отца нации Степена Бандеры!
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:58
Ти, ж0па путіна, престарілий петросян в памперсах, тобі вже на лобі набили тату з їбал0м фюрера ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости