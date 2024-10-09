Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Всегда в одной команде", - Свитолина примерила новую форму сборной Украины. ФОТО
Теннисистка опубликовала фото в новой форме сборной Украины
фото из соцсетей
Украинская ассоциация футбола
Adidas отныне является эксклюзивным поставщиком формы для всех сборных УАФ, включая мужские, женские и молодежные команды.
Новые домашняя и выездная формы вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине.
Уже примерила новую домашнюю футболку с №3 и известная украинская теннисистка Элина Свитолина.
"Всегда в одной команде", – подписала теннисистка фото.
Популярное сейчас
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Официально: Ребров довызвал в сборную игроков из Динамо и Александрии. Зато есть потери
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Комментарии 4