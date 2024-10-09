Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто будет комментировать матч Украина - Грузия на MEGOGO и Суспільному
Матч состоится в пятницу
11-го октября
Матч покажет официальный вещатель турнира - медиасервис MEGOGO. Поединок будет доступен на OTT-платформе и телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях.
Суспільне Мовлення", партнер MEGOGO в трансляции Лиги наций УЕФА, покажет матч "сине-желтых" на местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
На MEGOGO матч Украина - Грузия прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес, которые являются действующими военнослужащими ВСУ. В 20:45 начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.
На "MEGOGO СПОРТ" и местных каналах "Суспільного" на матче будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Волочай и Сергей Лукьяненко.
Также игру также будет транслировать "Радио Проминь". Комментаторами там будут Вадим Корженко и Вадим Власенко.
Популярное сейчас
- Экс-нападающий Динамо рассказал, как на нем заработали миллион за два дня
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Кополовец: Люди не хотят уезжать в сборную. Слышу от разных источников, что там катастрофическая атмосфера
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine