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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, кто будет комментировать матч Украина - Грузия на MEGOGO и Суспільному

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч состоится в пятницу

Известно, кто будет комментировать матч Украина - Грузия на MEGOGO и Суспільному

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

11-го октября сборная Украины продолжит борьбу в групповом этапе Лиги наций номинально домашним матчем против Грузии, который состоится на стадионе Enea Arena в польском городе Познань. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Матч покажет официальный вещатель турнира - медиасервис MEGOGO. Поединок будет доступен на OTT-платформе и телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях.

Суспільне Мовлення", партнер MEGOGO в трансляции Лиги наций УЕФА, покажет матч "сине-желтых" на местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

На MEGOGO матч Украина - Грузия прокомментируют Вадим Скичко и Роберто Моралес, которые являются действующими военнослужащими ВСУ. В 20:45 начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенными экспертами станут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

На "MEGOGO СПОРТ" и местных каналах "Суспільного" на матче будут работать комментаторы MEGOGO Виталий Волочай и Сергей Лукьяненко.

Также игру также будет транслировать "Радио Проминь". Комментаторами там будут Вадим Корженко и Вадим Власенко.

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