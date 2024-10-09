Олег Федорчук: Надеюсь, в матче с Грузией Ребров знает, что ему делать

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями о матче Лиги наций Украина – Грузия, который состоится 11 октября.

– Мне не нравится, что еще задолго до матча в прессе начали акцентировать внимание на кадровых потерях украинской сборной. Не надо искать преждевременно алиби для Сергея Реброва. Следует сфокусироваться на тех исполнителях, которые остались в его распоряжении.

– Но ведь факты - упрямая вещь: даже трудно вспомнить, когда в последний раз травмы преследовали такую большую группу украинских сборников.

– Давайте не сгущать краски. Сейчас реально могли бы помочь сборной – Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Владимир Бражко. Остальные – это игроки ротации, при всем уважении к Андрею Ярмоленко и Тарасу Степаненко. Вот почему при всех раскладах у нас в строю осталось 5-6 "звездных" футболистов, тогда как у грузин таких только два: Гиорги Мамардашвили и Хвича Кварацхелия.

– Вы верите в положительный результат в игре с грузинами?

– Я отдаю предпочтение украинской сборной, только надо максимально воспользоваться своими "козырями". Здесь можно брать в пример рулевого грузинской сборной Вилли Саньоля, который уже не один сезон использует тактическую схему 5-3-2. Да, это построение не гарантирует зрелищный футбол, зато эффективное. Расчет на надежный тыл и быстрый переход к наступлению. С другой стороны, в каких пособиях прописано, что зрелищность должна быть обязательным атрибутом футбола? Помнится, в свое время Александра Петракова также часто критиковали за рациональный стиль, за то, что он придерживался схемы с 5 защитниками, однако это не помешало молодежной сборной Украины под его руководством стать чемпионами мира.

Вот почему 11 октября в Познани будет и соперничество тренерских идей, кто кого больше удивит? Надеюсь, Сергей Ребров знает, что ему делать.

Грузинская сборная, действительно, в последнее время выступает более стабильно. Но у украинской – больший потенциал, более сбалансированный состав. На виду вратарь Анатолий Трубин из "Бенфики", стоппер Илья Забарный из "Борнмута", Георгий Судаков из "Шахтера" уже готов попробовать себя в топ-чемпионате, забивает в Серии А Артем Довбик. Хотя им есть, что доказывать выступая за сборную.

И еще на один аспект хочется обратить внимание. В последние годы наша сборная неоднократно "выстреливала", когда отступать уже было некуда. Послезавтра в Познани у наших еще будет одна возможность прыгнуть выше головы.