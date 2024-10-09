Кополовец: У Трубина в сборной Украины лучше выходит, чем у Лунина

Известный в прошлом украинский футболист Михаил Кополовец перед октябрьскими матчами Лиги наций порассуждал о вратарском вопросе и том, что Андрей Лунин не приехал в национальную команду из-за болезни.

"Трубин очень здорово выглядит, поэтому шанс, или не шанс Лунина, но есть основной голкипер, хорошо играющий за сборную. Анатолий – один из самых надежных игроков команды Реброва. Он показывает хорошую игру, а то, что Лунин играет в чемпионате Испании за "Реал" – это одно, сборная – это совсем другая команда. У Трубина в сборной лучше выходит. Сейчас в основе должен играть однозначно Анатолий", - сказал Кополовец.

Напомним, что в октябре "сине-желтые" проведут 2 поединка в рамках группового этапа дивизиона В1 Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).