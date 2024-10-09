Легендарный, а тем более сейчас. Ровно 25 лет назад Шевченко забил Филимонову исторический гол

Ровно 25 лет назад, 9 октября 1999 года, в Москве состоялся легендарный матч с участием России и Украины. Это был очень принципиальный поединок для обеих сторон, победителем из которого (не в счете) вышли именно “ сине-желтые ”.

Хоть та встреча и завершилась вничью, но именно добытое очко позволило украинцам занять второе место в группе и выбросить россиян за борт плей-офф ЧЕ-2000.

В частности, в том матче был забит легендарный гол Андрея Шевченко голкиперу Филимонову. Украинский нападающий поймал на ошибке вратаря и сравнял счет в той игре за три минуты до конца основного времени.

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Это была последняя сейчас встреча России и Украины, и, надеемся, последняя в истории вообще.