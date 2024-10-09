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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко: Мы стремились, чтобы дизайн нашей формы стал символом единства и силы украинского футбольного сообщества

Национальная сборная Украины
Обновлено

У сборных Украины - новый технический спонсор

Шевченко: Мы стремились, чтобы дизайн нашей формы стал символом единства и силы украинского футбольного сообщества

Фото: facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал начало сотрудничества c немецкой компанией adidas и новые комплекты для всех сборных на сезон-2024/25.

– Почему вы решили сменить технического партнера?

- Наша цель заключалась в том, чтобы привлечь авторитетный бренд, который бы не только представлял нашу национальную сборную, но и отвечал ожиданиям футбольного сообщества Украины.

Оглядываясь назад, я вспомнил наше предыдущее партнерство с adidas и решил лично встретиться с Бьерном Гульденом, генеральным директором компании, в их головном офисе в Германии. После тщательных обсуждений с командой мы пришли к выводу, что adidas является лучшим выбором нового технического партнера.

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– Как происходил отбор нового технического спонсора? Рассматривали ли других кандидатов?

– Отбор нового технического спонсора был комплексным процессом. Мы выбрали adidas, основываясь на их опыте во внедрении инновационных технологий и использовании качественных материалов. К тому же, этот бренд имеет длительную историю сотрудничества с ведущими мировыми командами, к которым вновь присоединяется национальная сборная Украины.

- На какой срок рассчитано соглашение и на каких условиях будет сотрудничать?

- Многолетнее партнерство предполагает экипировку всех национальных сборных УАФ.

- Распространяется ли это партнерство на юношеские сборные Украины? Будут ли условия одинаковыми?

- Федерация будет получать тренировочную и игровую форму для всех своих команд, включая мужские, женские, юношеские сборные, футзальные команды и команды футболистов с ампутациями.

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- Adidas производит форму для сборных Италии, Испании, Бельгии, Германии, Аргентины и многих других. Чем наша форма будет отличаться или что будет общее с ними?

– Мы стремились, чтобы дизайн нашей формы стал символом единства и силы украинского футбольного сообщества. Первая форма в партнерстве с adidas вдохновлена ​​национальными цветами страны.

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Андрей Шевченко УАФ Adidas
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Источник:
Forbes
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
09.10.2024 в 20:50
Лучше расскажи как проходил тендер на лучшего спонсора и сколько тебе абибас заплатил?
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0
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Комментарии 8
Gudvin85 (Киев)
09.10.2024 в 20:50
Лучше расскажи как проходил тендер на лучшего спонсора и сколько тебе абибас заплатил?
Ответить
0
0
Gudvin85 (Киев)
09.10.2024 в 20:48
Вот еще бы желтенькие сандалики и в песочницу играть с ведерком и лопаткой
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:42
Где портрет отца украинской нации Степана Бандеры?? Нету? Иди рисуй, гнусный холуй суркиса!
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0
2
Лекарь (село Дарниця)
09.10.2024 в 20:36
Шевченко -пісдабол звичайний. Шевченко, де мапа України? Куди поділася?
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1
0
avatar
Вarcelinius
09.10.2024 в 20:44
Бо вона такої вже не буде. Тому і не малюють.
Ответить
1
1
Gudvin85 (Киев)
09.10.2024 в 20:52
Мдяяя . Спасибо президенту Зеленскому за наше счастливое будущие
 
0
0
download1 (huyersk)
09.10.2024 в 20:20
А він став символом вашого футбольного кумівства! Вітаю!
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2
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 20:34
п н х гнида ка цапська !
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0
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