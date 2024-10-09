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Шевченко: Мы стремились, чтобы дизайн нашей формы стал символом единства и силы украинского футбольного сообщества
У сборных Украины - новый технический спонсор
Фото: facebook.com/shevaofficial
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал
– Почему вы решили сменить технического партнера?
- Наша цель заключалась в том, чтобы привлечь авторитетный бренд, который бы не только представлял нашу национальную сборную, но и отвечал ожиданиям футбольного сообщества Украины.
Оглядываясь назад, я вспомнил наше предыдущее партнерство с adidas и решил лично встретиться с Бьерном Гульденом, генеральным директором компании, в их головном офисе в Германии. После тщательных обсуждений с командой мы пришли к выводу, что adidas является лучшим выбором нового технического партнера.
– Как происходил отбор нового технического спонсора? Рассматривали ли других кандидатов?
– Отбор нового технического спонсора был комплексным процессом. Мы выбрали adidas, основываясь на их опыте во внедрении инновационных технологий и использовании качественных материалов. К тому же, этот бренд имеет длительную историю сотрудничества с ведущими мировыми командами, к которым вновь присоединяется национальная сборная Украины.
- На какой срок рассчитано соглашение и на каких условиях будет сотрудничать?
- Многолетнее партнерство предполагает экипировку всех национальных сборных УАФ.
- Распространяется ли это партнерство на юношеские сборные Украины? Будут ли условия одинаковыми?
- Федерация будет получать тренировочную и игровую форму для всех своих команд, включая мужские, женские, юношеские сборные, футзальные команды и команды футболистов с ампутациями.
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- Adidas производит форму для сборных Италии, Испании, Бельгии, Германии, Аргентины и многих других. Чем наша форма будет отличаться или что будет общее с ними?
– Мы стремились, чтобы дизайн нашей формы стал символом единства и силы украинского футбольного сообщества. Первая форма в партнерстве с adidas вдохновлена национальными цветами страны.
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