Ванат: Дорога к матчу с Хоффенхаймом в общей сложности составила 44 часа

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал о сложной логистике киевлян в текущем сезоне и поделился ожиданиями от матча с Грузией в Лиге наций.

– Не считал, сколько вы в этом сезоне уже наездили километров? Постоянные переезды мешают и влияют на подготовку или уже удалось привыкнуть?

– Я думаю, что к такому сильно не привыкнешь. Не считал километры, но в часах считал – до игры с "Хоффенхаймом" в общей сложности 44 часа.

– Вылетели у нас сразу несколько атакующих игроков. Ты играл в сборной на фланге. Как на этот раз тебя будут использовать? Есть ли у тебя какой-нибудь приоритет?

– Я не знаю, я не тренер, но мой приоритет – это центральный нападающий.

– Кого можно выделить в сборной Грузии?

– Конечно, это Хвича и Мамардашвили.

– Мамардашвили – сложный кипер?

– Мне нравится. Хороший голкипер, хорошо играет в воротах.