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Ванат: Дорога к матчу с Хоффенхаймом в общей сложности составила 44 часа

Национальная сборная Украины
Обновлено

И снова - о сложностях логистики в еврокубках

Ванат: Дорога к матчу с Хоффенхаймом в общей сложности составила 44 часа

fcdynamo.com

Новина українською

Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал о сложной логистике киевлян в текущем сезоне и поделился ожиданиями от матча с Грузией в Лиге наций.

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– Не считал, сколько вы в этом сезоне уже наездили километров? Постоянные переезды мешают и влияют на подготовку или уже удалось привыкнуть?

– Я думаю, что к такому сильно не привыкнешь. Не считал километры, но в часах считал – до игры с "Хоффенхаймом" в общей сложности 44 часа.

– Вылетели у нас сразу несколько атакующих игроков. Ты играл в сборной на фланге. Как на этот раз тебя будут использовать? Есть ли у тебя какой-нибудь приоритет?

– Я не знаю, я не тренер, но мой приоритет – это центральный нападающий.

– Кого можно выделить в сборной Грузии?

– Конечно, это Хвича и Мамардашвили.

– Мамардашвили – сложный кипер?

– Мне нравится. Хороший голкипер, хорошо играет в воротах.

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Украина Грузия Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
09.10.2024 в 20:33
Це подякуйте суркісу. Не захотів в Польщі грати - тепер подорожуйте і не писдіть багато
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
09.10.2024 в 20:33
Це подякуйте суркісу. Не захотів в Польщі грати - тепер подорожуйте і не писдіть багато
Ответить
2
0
download1 (huyersk)
09.10.2024 в 20:19
Ну зав'язуйте не грайте тоді, заради чого ви долаєте ті 44 години? Заради цього сорому? Хто винен сурку, що він сам обрав грати в Німечині? який сором
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2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 20:16
И шо??
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