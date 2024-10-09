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Ванат: Дорога к матчу с Хоффенхаймом в общей сложности составила 44 часа
И снова - о сложностях логистики в еврокубках
fcdynamo.com
Форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат рассказал о сложной логистике киевлян в текущем сезоне и поделился ожиданиями от матча с Грузией в Лиге наций.
– Не считал, сколько вы в этом сезоне уже наездили километров? Постоянные переезды мешают и влияют на подготовку или уже удалось привыкнуть?
– Я думаю, что к такому сильно не привыкнешь. Не считал километры, но в часах считал – до игры с "Хоффенхаймом" в общей сложности 44 часа.
– Вылетели у нас сразу несколько атакующих игроков. Ты играл в сборной на фланге. Как на этот раз тебя будут использовать? Есть ли у тебя какой-нибудь приоритет?
– Я не знаю, я не тренер, но мой приоритет – это центральный нападающий.
– Кого можно выделить в сборной Грузии?
– Конечно, это Хвича и Мамардашвили.
– Мамардашвили – сложный кипер?
– Мне нравится. Хороший голкипер, хорошо играет в воротах.
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