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Крыськив: Грузины Шахтера говорили, чтобы мы готовились к матчу сборных, а мы тоже говорили, чтобы они тоже готовились
Матч Украина - Грузия уже в пятницу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Крыськив высказался о разговорах с грузинскими игроками "горняков" перед матчем
– В "Шахтере" есть грузины. Говорили ли вы уже между собой о предстоящем матче?
– Да, общались еще до этого сбора. Иракли Азарова не будет, но Гиорги Гочолейшвили будет, с ним пообщаемся. Сейчас он уже не в "Шахтере" (сейчас в аренде в "Копенгагене", - прим.), будем рады его увидеть.
– Что они говорили?
– Говорили, что нам будет нелегко, чтобы мы готовились. А мы тоже говорили, чтобы они готовились. Будет интересная игра. Будем готовиться на 100%.
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