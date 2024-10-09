Крыськив: Грузины Шахтера говорили, чтобы мы готовились к матчу сборных, а мы тоже говорили, чтобы они тоже готовились

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Крыськив высказался о разговорах с грузинскими игроками "горняков" перед матчем Лиги наций Украина – Грузия.

– В "Шахтере" есть грузины. Говорили ли вы уже между собой о предстоящем матче?

– Да, общались еще до этого сбора. Иракли Азарова не будет, но Гиорги Гочолейшвили будет, с ним пообщаемся. Сейчас он уже не в "Шахтере" (сейчас в аренде в "Копенгагене", - прим.), будем рады его увидеть.

– Что они говорили?

– Говорили, что нам будет нелегко, чтобы мы готовились. А мы тоже говорили, чтобы они готовились. Будет интересная игра. Будем готовиться на 100%.