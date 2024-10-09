Шевченко рассказал о планах запустить интернет-магазин УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах открыть интернет-магазин Ассоциации, где можно будет приобрести форму сборной Украины.

– Насколько будет доступна новая форма от adidas для обычных покупателей? У Joma были ограничены партии формы на продажу, что создавало сложности для болельщиков. Как с этим будет работать adidas?

– Фанаты смогут приобрести форму в выбранных магазинах adidas и на официальном сайте компании.

Мы также планируем запустить собственный интернет-магазин, который сейчас разрабатывается, чтобы фанаты могли легко приобрести нашу официальную экипировку, - сказал Шевченко.

Напомним, что новая форма сборных Украины уже доступна на сайте adidas.ua. Стоимость футболки 3 999 грн, шорты стоят 1 599 грн.