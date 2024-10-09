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Шевченко рассказал о планах запустить интернет-магазин УАФ
Где будут продавать и новую форму от adidas
Дан Балашов - УАФ
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах открыть интернет-магазин Ассоциации, где можно будет приобрести форму сборной Украины.
– Насколько будет доступна
– Фанаты смогут приобрести форму в выбранных магазинах adidas и на официальном сайте компании.
Мы также планируем запустить собственный интернет-магазин, который сейчас разрабатывается, чтобы фанаты могли легко приобрести нашу официальную экипировку, - сказал Шевченко.
Напомним, что новая форма сборных Украины уже доступна на сайте adidas.ua. Стоимость футболки 3 999 грн, шорты стоят 1 599 грн.
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